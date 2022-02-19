شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبعد زيزو من قائمة مباراة ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، لاعب الوسط أحمد سيد زيزو من قائمة مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر إقامتها في السادسة مساءً ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب 11 نوفمبر بالعاضمة الأنجولية لواند، استعدادًا لخوض مباراة ساجرادا في الجولة الثانية لمباريات دورالمجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبدأ لاعبو الفريق عمليات الإحماء .

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن تشكيل الزمالك لخوض المباراة ويضم كل من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق وماجد هانى وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.