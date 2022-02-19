شكرا لقرائتكم خبر عن شيكا وأوباما والجزيزى يقودون هجوم الزمالك أمام ساجاراد الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم السبت.

وضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق وماجد هانى وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.