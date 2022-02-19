شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الفوز على الشواكيش سر إطلاق لقب الشيخ على طه إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق من النجوم التي لا تنسى في تارخ الكرة المصرية، حيث ولد شيخ المحللين الرياضيين فى 8 فبراير عام 1939، وبدأ ممارسة اللعبة فى شوارع الحى قبل أن ينضم إلى النادى المصرى وتألق بشكل لافت مع زميله ميمى الشربينى قبل أن يكتشفهما الأهلى.

تسع بطولات خلال مسيرته مع الأهلى، وهي، بطولة الدورى أربع مرات أعوام "1958، 1959، 1961، 1962"، والكأس ثلاث مرات أعوام "1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة عام 1958، وكأس الجمهورية المتحدة عام 1961، كما حقق مع منتخب مصر لقب البطولة الافريقية عام 1959 بالقاهرة، كما توج بلقب أفضل لاعب فى مصر "مرتين" عامى:1961، 1962.

أول مباراة يلعبها طه إسماعيل أمام الزمالك، عندما أشركه المجرى تيتكوش فى الهجوم ببطولة القاهرة "18أكتوبر 1957" بملعب الزمالك القديم بمسرح البالون، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وسجل الشبل الصغير هدفاً من تصويبة على حدود منطقة الجزاء مسجلا أول أهداف المباراة.

ووراء لقب الشيخ طه حكاية، حيث أطلق هذا اللقب على طه اسماعيل بسبب تدينه، وتم إطلاق هذا اللقب عليه عقب هدفه فى شباك زعتر حارس الترسانة فى نصف نهائى كأس مصر "1959" وهو صائم.

نال لقب هداف الأهلى فى الدورى أعوام "61/1962، 1962/1963" وجاء ثانيا فى باقى المواسم ماعدا موسم "1964/1965" الذى لم يشارك فيه بسبب إصابته فى مباراة غانا فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 1964 ، وبعد الاعتزال اتجه الى التدريب ثم التحليل الكروى بالفضائيات