شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمئن على "فوزى" قبل المشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الطبي للإسماعيلى برئاسة الدكتور مجدى باز، بعرض محمد فوزى حارس المرمي على طبيب استشارى من أجل الاطمئنان على مدى جاهزيته للمشاركة بالمباريات الرسمية.

وتواجد اللاعب صباح اليوم بالقاهرة، برفقة محمد عمار مدافع الدراويش للاطمئنان على إصابته الأخيرة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وأصبح "محمد فوزي" جاهزًا للمشاركة في اللقاءات المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق، بعدما انتظم في التدريبات الجماعية أمس الجمعه ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة الجونة في إطار منافسات الدوري العام.

وتعرض حارس مرمي الإسماعيلي، بجزع فى الرباط الداخلي للركبة أبعده عن صفوف الفريق لمدة تزيد عن 30 يومًا.

والجدير بالذكر أن طبيب الدراويش، حدد يوم 27 فبراير الجاري موعدًا لإجراء ” عمار ” العملية الجراحية بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي وفي الغضروف الخارجي وجزغ في الرباط الداخلي، وذلك بعد ظهور نتيجة الأشعة.