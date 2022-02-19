شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام رائعة لموسيمانى مع الأهلى فى المواجهات الأفريقية بعد 19 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تعادل فريق الأهلى مع الهلال السودانى سلبياً بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليواصل المارد الأحمر نتائجه المتميزة على الصعيد الأفريقى فى حقبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق ، حيث خاض الاهلى 19 مباراة أفريقية تحت قيادته حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات وخسر مباراة وحيدة أمام سيمبا التنزانى بالنسخة السابقة لدوري الابطال ، وسجل المارد الاحمر مع موسيمانى 40 هدف فى 19 مباراة أفريقية وتلقت شباكه 9 أهداف.

وقاد موسيمانى الاهلى فى 10 مباريات أفريقية خارج أرضه فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر مباراة وحيدة ، بينما لعب 9 مباريات أفريقية على أرضه فاز فى ثمانية منها وتعادل مرتين ولم يخسر ، ولعب الاهلى مع موسيمانى 12 مباراة إقصائية حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراتين.

وإجمالا حقق الأهلي الفوز فى 55 مباراة منذ تولي الجنوب أفريقي "موسيماني" ، ضمن 78 مباراة، خسر منها 6 مباريات فقط، منها مبارتا بايرن ميونح وبالميراس، وحسم التعادل 17 مباراة، وتوج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح

وفى 1 أكتوبر 2020 ، أعلن النادى الاهلى تعيين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً لفريق الكرة الأول خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى تم توجيه الشكر له في نفس اليوم ، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب افريقيا يقود المارد الأحمر فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية.

وجاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة وأن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018.