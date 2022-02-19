الكونفدرالية .. تعرف على موعد مباراة الأهلي طرابلس والصفاقسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يحل فريق الصفاقسي التونسي ضيفا ثقيلا على الأهلي طرابلس الليبي، في الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.



ويعد الصفاقسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الكونفدرالية، وذلك في 3 مناسبات سابقة آخرها عام 2013.

موعد مباراة الأهلي طرابلس والصفاقسي في الكونفدرالية الأفريقية هو الأحد 20 فبراير/ شباط الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي طرابلس والصفاقسي في الكونفدرالية الأفريقية

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس على عملية نقل منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي طرابلس والصفاقسي في الكونفدرالية الأفريقية عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ترتيب مجموعة الصفاقسي في الكونفدرالية الأفريقية

بيراميدز - 3 نقاط

الصفاقسي - 3 نقاط

الأهلي طرابلس - بدون رصيد

زاناكو - بدون رصيد