شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة زاناكو الزامبى فى الكونفدرالية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادى بيراميدز تدريباته عصر اليوم، فى العاصمة الزامبية لوساكا، استعدادًا لمواجهة زاناكو فى إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادى زاناكو الزامبى فى الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيم المران على ملعب "ناشيونال هيروز" بمدينة لوساكا والذى يستضيف المباراة واستمر لمدة ساعة طبقا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، فى البطولات القارية.

واشتمل التدريب على بعض الوحدات البدنية والخططية، وبعض الجمل التى عمل الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال على تحفيظها للاعبين، مع محاضرة استمرت لعدة دقائق، طالب خلالها المدير الفني، لاعبيه بضرورة مواصلة سلسلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة فى مشوار البطولة القارية، والابتعاد بصدارة المجموعة الأولى.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأولى على الأهلى طرابلس الليبى باستاد الدفاع الجوى.