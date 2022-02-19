شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مدحت بديل "دبش" فى تشكيلة البنك الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى على مشاركة أمير مدحت مدافع الفريق بالتشكيل الأساسى للفريق في المباراة القادمة أمام بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتاتى مشاركة أمير مدحت في التشكيل الأساسى لتعويض غياب زميلة محمد "دبش" الذى تعرض للطرد في المباراة السابقة أمام فيوتشر بالجولة السابقة.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره بيراميدز في الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم 24 من الشهر الجارى وستقام على ستاد بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مباراتين والخساراة فى 4 مباريات.