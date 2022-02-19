شكرا لقرائتكم خبر عن حساب بطولة أمم أفريقيا يشيد بتألق محمد أبو جبل: قاد فريقه للنهائى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمى لبطولة كأس الأمم الإفريقية TotalEnergies عبر موقع "فيس بوك"، فيديو لأبرز اللقطات التي توثق الأداء المتميز للنجم محمد أبو جبل، حارس المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.

وعلق الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على الفيديو الذى نشره عبر "تويتر" للنجم محمد أبو جبل، "قاد حارس المرمى فريقة إلى النهائي بمجموعة من التصديات الرائعة".

جدير بالذكر أنه بعد إصابة محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب في مباراة كوت ديفوار، زادت المخاوف والتساؤلات من يحرس عرين الفراعنة في البطولة، لكن وسط هذه المخاوف شارك أبو جبل فى الدقائق الأخيرة من اللقاء الحاسم، إلا أن جباسكى أثبت أن للفراعنة رأى آخر، واستطاع حماية عرينه، حتى وصلت المباراة الى ركلات ترجيحية وفوز المنتخب الوطنى 5/4.

أبو جبل الذى قاده القدر في وقت صعب ليشارك فى مواجهة الأفيال بالدقيقة 85 من عمر المباراة، وبعد انتهاء الوقت الأصلى من اللقاء تم الاحتكام للأشواط الإضافية والتى تألق فيها "جباسكى"، وحافظ على نظافة شباكه ليستمر التعادل السلبى ويتم اللجوء لضربات الترجيح ، وخلال تسديد ركلات الترجيح تألق محمد أبو جبل وتصدى لركلة الجزاء الثالثة لمنتخب كوت ديفوار، ليقود الفراعنة للتأهل لدور الثمانية لملاقاة منتخب المغرب.

أبو جبل كان سببًا رئيسيًا في صعود مصر لنهائى البطولة الأفريقية بعد تصديه لركلتين من الركلات الترجيحية أمام الكاميرون، ولم يتوقف تألق أبو جبل عند ذلك فقط، بل إنه واصل تألقه امام السنغال في المباراة النهائية، وتصدى لركلة جزاء ساديو مانى، ومنع إدريسا جايا لاعب السنغال من تسجيل هدف، وكذلك بامبا ديانج، واستحق أبو جبل لقب أفضل حارس في البطولة، لما بذله من جهد طوال المباريات.

وعلى جانب آخر، يأتى محمد أبو جبل، ضمن تشكيل الزمالك، اليوم السبت، أمام ساجرادا الأنجولى فى بطولة أفريقيا، حيث اختار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون قائمة تضم 26 لاعبا لتلك المواجهة وهم، محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية - حمزة المثلوثى - محمود حمدى "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق - حسام عبد المجيد - إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هانى - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقى - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيرى - عمر السعيد - حسام أشرف - سيف جعفر.