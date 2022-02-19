شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع القناة 3/3 وديًا استعدادًا لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول للنادي الإسماعيلي مع القناة بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة الودية التى أقيمت عصر اليوم ـ السبت ـ علي ملعب الأخير، سجل أهداف الدراويش كل من عمرو الحلواني من ضربة جزاء وخالد النبريص ووجيه عبد الحكيم.

تأتي هذه المباراة ضمن برنامج إعداد الدراويش لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل علي ملعبه الإسماعيلية في إطار الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وحرص أشرف خضر القائم بأعمال المدير الفني للدراويش، علي منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في الآونة الأخيرة ضمن المباريات الرسمية للإطمئنان علي مدي جاهزيتهم تمهيدًا للإستعانة بهم في أي وقت.

وبدأ الفريق بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي أحمد أيمن ومحمد نصر ومحمد بيومي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وأحمد مصطفى في خط الوسط خالد النبريص في خط الهجوم.

وفي الشوط الثاني شارك كلا من كمال السيد ومحمود البدري وحازم مرسي ووجيه عبد الحكيم وسايكو كونتيه وأبو بكر حمزة الجمل.