شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية بانون وعبد المنعم.. تُبشّر بانتهاء "خطايا" دفاع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادي الأهلي بشغف كبير ثنائية المغربي بدر بانون ومحمد عبد المنعم في دفاع الفريق خاصة وأن المباريات الماضية اثبتت قدرات الثنائي الرائعة في الجانب الدفاعي.

وشارك بدر بانون مع الأهلي فترة طويلة منذ انتقاله للأهلي في نوفمبر 2020 واثبت إنه يمتلك قدرات فنية عالية.

كما أعاد الأهلي لاعبه الصاعد محمد عبد المنعم بعد تألقه اللافت مع فيوتشر خلال الإعارة وكذلك مع منتخب مصر في كأس العرب وبطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويرى الكثير من الخبراء والنقاد أن ثنائية بانون وعبد المنعم ستعود فائدة كبيرة على الأهلي ليس فقط من الناحية الدفاعية بل من الناحية الهجومية أيضاً بإعتبار أن الثنائي يمتلك قدرة كبيرة على بناء الهجمات سريعاً.

وعانى الاهلي في فترات كثيرة من أخطاء دفاعية وبطء لاعبيه في هذا المركز لكن ثنائية بانون وعبد المنعم قد تساهم كثيراً في إختفاء هذه الأخطاء.

ويشارك عبد المنعم مع الاهلي حالياً بشكل منتظم فيما يخوض بانون برنامجاً تأهيلياً للتعافي من إصابته الأخيرة التى تعرض لها مع منتخب بلاده والتى تتعلق بمُضاعفات إصابته بفيروس كورونا حيث يحتاج فترة راحة وسيعود للتدريبات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.