شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: لاعبو بيراميدز لديهم الرغبة فى الفوز على زاناكو الزامبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر جابر لاعب نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز تماما لمباراة زاناكو الزامبي في اللقاء المحدد له الثالثة عصر الأحد على استاد "ناشيونال هيروز" في مدينة لوساكا، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، موضحا أن الجميع جاهز للقاء واللاعبون لديهم الرغبة الكبيرة في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية، وحصد 3 نقاط أخرى للابتعاد بصدارة المجموعة الأولى، بعد النجاح في الفوز بأول مباراة أمام الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.

وشدد عمر جابر خلال المؤتمر الصحفي، على أن الفريق لديه الرغبة في الفوز، وأي لاعب جاهز للمشاركة في اللقاء، والأجواء إلى حد كبير جيدة في زامبيا والفريق سيلعب في لوساكا من أجل الفوز ولا بديل غيره، كعادة بيراميدز في جميع لقاءاته خارج ملعبه ببطولة كأس الكونفدرالية.

أشار لاعب بيراميدز إلى أنه اللعب نهارا في أجواء حارة ورطوبة عالية يؤثر بالفعل على اللاعبين ولكن الفريق لديه من الخبرة الكبيرة في اللعب بأجواء حارة في أفريقيا خارج أرضه وعلى ملاعب نوعا ما غير جيدة، والفريق جاهز تماما مهما كانت الظروف لمواصلة المشوار لنهايته في ظل المنافسة في جميع البطولات خلال الموسم الحالي.