شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحافظ على سلسلة اللاهزيمة خارج أرضه أفريقيا بالتعادل مع الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على سجله خالياً من الهزائم بتعادله السلبى مع الهلال السودانى بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى للمباراة السادسة على التوالى فلم يخسر المارد الأحمر خارج أرضه منذ الهزيمة أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 23 فبراير 2021 بالنسخة الماضية من دوري الابطال .

وتعد السلسة الحالية من اللاهزيمة للأهلى خارج أرضه هى رابع افضل سلسلة فى تاريخ القلعة الحمراء فلقد كانت ثالث افضل سلسلة (7 مباريات) تحققت مرتين فى تاريخ الاهلى، مرة من مباراة بامبا التنزانى (1993) الى مباراة ماجى ماجى التنزانى (1999) و توقفت بالهزيمة امام رايون سبورت (1999)،

و مرة اخرى من مباراة اسيك ابيدجان الايفوارى (2008) الى مباراة كانو بيلارز النيجيرى (2009) و توقفت بالهزيمة امام سانتوس الانجولى (2009).