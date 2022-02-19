شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحافظ على سلسلة اللاهزيمة خارج أرضه أفريقيا بالتعادل مع الهلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على سجله خالياً من الهزائم بتعادله السلبى مع الهلال السودانى بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى للمباراة السادسة على التوالى فلم يخسر المارد الأحمر خارج أرضه منذ الهزيمة أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 23 فبراير 2021 بالنسخة الماضية من دوري الابطال .
وتعد السلسة الحالية من اللاهزيمة للأهلى خارج أرضه هى رابع افضل سلسلة فى تاريخ القلعة الحمراء فلقد كانت ثالث افضل سلسلة (7 مباريات) تحققت مرتين فى تاريخ الاهلى، مرة من مباراة بامبا التنزانى (1993) الى مباراة ماجى ماجى التنزانى (1999) و توقفت بالهزيمة امام رايون سبورت (1999)،
و مرة اخرى من مباراة اسيك ابيدجان الايفوارى (2008) الى مباراة كانو بيلارز النيجيرى (2009) و توقفت بالهزيمة امام سانتوس الانجولى (2009).
وأقيمت مباراة الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا أمس الجمعة وهي المباراة الأولى للمارد الأحمر فى البطولة والثانية للهلال السوادني، حيث تم تأجيل مباراة الأهلي الأولى فى دوري الأبطال أمام المريخ السوداني، بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، ولم يتم تحديد موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني فى دوري الأبطال حتى الآن، بينما خسر الهلال السوداني في الجولة الأولى من صن دون بهدفٍ وحيد.
ويلاقي صن داونز متصدر ترتيب المجموعة منافسه المريخ السوداني على ملعب السلام بالقاهرة في إطار مواجهات الجولة الثانية، اليوم السبت فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
فيما يستضيف الأهلي نادي صن داونز الجنوب إفريقي فى الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2021- 2022، على ملعب استاد القاهرة يوم السبت الموافق 26 فبراير فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
ويعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا فى القارة السمراء برصيد 10 بطولات، ويسعي المارد الأحمر خلال هذا العام لتحقيق البطولة للمرة الحادية عشرة والمشاركة مرة أخرى فى بطولة كأس العالم للأندية التى حقق فيها البرونزية ثلاث مرات فى تاريخه.