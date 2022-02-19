شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: الزمالك أقوى فرق القارة هجوميا والحفاظ على الدوري صعب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أبو العلا خلال استضافته ببرنامج "بره الملعب " مع مها السنباطي على أون سبورت، من المفترض أن اللاعبين حاليا بالزمالك يمتلكون خبرات كبيرة وهم نجوم دولية يجيدون الفصل بين البطولات، لكن لو كانت النتائج ايجابية في مباراتي دوري أبطال إفريقيا أمام ساجرادا اليوم ولاحقا أمام الوداد المغربي إيجابية ستؤثر على مباريات الفريق في الدوري، والعكس.
وعن الإضافات التي يراها ضرورية للمنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال الفاصلة في التأهل للمونديال قال أبو العلا: أرى أن وجود طارق حامد مهم وبإذن الله قادر على العودة سريعا بعد الإصابة وكذلك هو بخبراته السابقة مع المنتخب قادر على الدخول سريعا والتأقلم مع المجموعة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب أخر هو يوسف أوباما لأن مركزه به نقص في المنتخب حتى كيروش لما حاول يستعين بعبد الله السعيد لم يكن الأخير بالمستوى المطلوب وأوباما قادر على أداء كل أدوار والوسط والهجوم.