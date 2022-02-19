شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: الزمالك أقوى فرق القارة هجوميا والحفاظ على الدوري صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن الزمالك يعتبر من أقوى فرق القارة هجوميا لأنه بالأرقام يصل لمرمى المنافسين كثيرا لكن في نفس الوقت محتاج انهاء جيد للهجمات الكثيرة واستعادة ذاكرة التهديف.

وأضاف أبو العلا خلال استضافته ببرنامج "بره الملعب " مع مها السنباطي على أون سبورت، من المفترض أن اللاعبين حاليا بالزمالك يمتلكون خبرات كبيرة وهم نجوم دولية يجيدون الفصل بين البطولات، لكن لو كانت النتائج ايجابية في مباراتي دوري أبطال إفريقيا أمام ساجرادا اليوم ولاحقا أمام الوداد المغربي إيجابية ستؤثر على مباريات الفريق في الدوري، والعكس.

وعن قدرة الزمالك على الحفاظ على لقب الدوري قال أبو العلا: الموضوع صعب في ظل الضغوط الكثيرة الموجودة على الزمالك فالتحديات كثيرة بداية من عدم تدعيم الفريق بالعناصر التي كان في حاجة لها بسبب أزمة ايقاف القيد، بل وتم تسويق لاعبين مهمين أي أنه مع ضغوط المباريات المنتظرة في الفترة المقبلة سيحتاج الفريق لاعبين أكثر لتغطية المراكز المختلفة، فما بالنا بوجود نواقص مثل الدفيندر وقلب الدفاع، فالموضوع يعتبر تحدي كبير للاعبين والجهاز الفني للحفاظ على اللقب ولا شيئ مستحيل لأن الزمالك يمتلك فريقا قويا ولاعبين دوليين على أعلى مستوى.

وعن الإضافات التي يراها ضرورية للمنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال الفاصلة في التأهل للمونديال قال أبو العلا: أرى أن وجود طارق حامد مهم وبإذن الله قادر على العودة سريعا بعد الإصابة وكذلك هو بخبراته السابقة مع المنتخب قادر على الدخول سريعا والتأقلم مع المجموعة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب أخر هو يوسف أوباما لأن مركزه به نقص في المنتخب حتى كيروش لما حاول يستعين بعبد الله السعيد لم يكن الأخير بالمستوى المطلوب وأوباما قادر على أداء كل أدوار والوسط والهجوم.