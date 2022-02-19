شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: مواجهة زاناكو قوية لخبرة الفريق الزامبي بالبطولات الأفريقية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفريق جاهز لخوض مباراة زاناكو الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا إلى أن كل الظروف مهيأة لمواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة محليا وقاريا والانتصار على زاناكو صاحب التاريخ الأفريقي الكبير على ملعبه ووسط جماهيره، للابتعاد بصدارة المجموعة الأولى بالكونفدرالية.

وأوضح إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي، أن فريق زاناكو قوي وصاحب خبرة في البطولات الأفريقية، ومواجهته لن تكون سهلة خاصة وأنه يلعب بملعبه ووسط جماهيره، ولكن في النهاية بيراميدز هدفه الأولي هو التربع على قمة المجموعة بدور المجموعات ثم مواصلة المسيرة حتى النهاية والسعي لتحقيق اللقب القاري.

شدد مدرب بيراميدز، على أن الانتصار على الأهلي طرابلس الليبي في القاهرة كان مهما للغاية كونه البداية، وحصد ٣ نقاط في بداية المشوار أمر مهم والفريق حضر لزامبيا من أجل الانتصار الثاني والوصول للنقطة السادسة، والابتعاد بصدارة المجموعة الأولى، ومن ثم التفكير في المراحل الأخرى من البطولة.

وأشار إلى أن الفريق لديه مباريات قوية ومتتالية في وقت قليل، ومن الجيد الفوز محليا وقاريا في المباراتين الأخيرتين ومن المهم مواصلة المهمة والانتصار على زاناكو، حيث هناك مواجهات أخرى هامة أمام البنك الأهلي في الدوري ثم الصفاقسي التونسي وأمر مهم جدا مواصلة المشوار بكل قوة، ونفس الرغبة والطموح.