شكرا لقرائتكم خبر عن بسام ماهر يواصل التأهيل فى غزل المحلة للشفاء من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بسام ماهر لاعب فريق غزل المحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت به برشح في الركبة تحت إشراف أخصائي اللياقة البدنية بالفريق الدكتور محمد عمر خلال المرحلة المقبلة استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية والعودة للمباريات.

وجاءت إصابة بسام ماهر عقب أجراء جراحة الرباط الصليبي والتي تم الشفاء منه ويستعد الآن للعودة و المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق غزل المحلة.

ويعد بسام ماهر من أفضل العناصر داخل فريق غزل المحلة بمركز خط الوسط، حيث شارك مع الفريق الموسم الماضى بصفة أساسية وساهم في تحقيق الانتصار في بعض اللقاءات.

ويسعد فريق غزل المحلة لملاقاة سيراميكا ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 22 من الشهر الجارى وستقام على استاد الجبل الأخضر.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة.