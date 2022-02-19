شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاعب مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بعد سحب القرعة اليوم، حيث تقام المباريات فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

وجاءت الملاعب كالتالى:

الأهلى مع المصرى بالسلوم باستاد السلام

الزمالك مع الداخلية باستاد القاهرة

غزل المحلة مع ايسترن كومبانى باستاد المحلة

سيراميكا مع الاتحاد السكندري بملعب سيراميكا

الجونة مع بنها بملعب الجونة

بيراميدز مع لافيينا بالدفاع الجوى

فاركو مع كفر الشيخ باستاد الاسكندرية

مصر المقاصة مع بنى عبيد باستاد المقاولون العرب

انبى مع ديروط باستاد بتروسبورت

فيوتشر مع منتخب السويس باستاد بتروسبورت

البنك الاهلى مع اسوان باستاد بتروسبورت

سموحة مع دمنهور باستاد الاسكندرية

المقاولون مع المصرية للاتصالات باستاد المقاولون

طلائع الجيش مع حلوان العام باستاد جهاز الرياضة

الاسماعيلى مع بتروجت باستاد الاسماعيلية

المصرى مع المنصورة باستاد برج العرب

من ناحية أخرى، أصدرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بيانا أعلنت فيه تقديم مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى بناء على طلب كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى استعدادا للسنغال فى تصفيات كأس العالم.

وجاء البيان كالتالى: حرصا من رابطة الأندية المحترفة على المصلحة العامة وفي إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمساندة المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم قطر 2022.

وبناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بتقديم مباريات الجولة 14 للأندية غير المشاركة في بطولات أفريقيا لإعطاء الفرصة لاختيار أفضل قائمة للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل لقاء منتخب السنغال.