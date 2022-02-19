شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني: مستعدون لتقديم عرض قوي أمام مازيمبي صاحب الخبرات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استعداد فريقه لتقديم عرض قوي أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وأشاد معين الشعباني بالخبرات الكبيرة لفريق مازيمبي الكونغولي على المستوى الأفريقي ، مؤكدًا أن المصري يمتلك من الخبرات ما يؤهله لتقديم مباراة قوية يعبر من خلالها اللاعبون عن قدراتهم الفنية المتميزة ، مشيرًا أنه سعى إلى اتباع سياسة تدوير اللاعبين خلال مباريات الفريق الأخيرة وذلك حرصًا منه على عدم إرهاق اللاعبين خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية.

كما أكد مدرب المصري أن كافة الظروف مهيأة أمام كلا الفريقين لتقديم مباراة قوية خاصة في ظل المؤازرة الجماهيرية من جماهير المصري والتي ستعطي للاعبيها الدافع الكبير لتقديم كل ما لديهم على أرض الملعب.

جاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحفي والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد برج العرب والذي أدارته المنسق الإعلامية للمباراة الكاميرونية شارلوت إيوم.