شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وساجرادا اليوم ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور نادي الزمالك مباراة الفريق اليوم أمام ساجرادا الانجولي في بطولة أفريقيا حيث يرغب عشان المارد الأبيض في تحقيق أول فوز بدور المجموعات بعد التعادل في الجولة الأولى مع بترو أتلتيكو الأنجولي ..في السطور التالية نرصد أهم المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك والفريق الأنجولي .

س: ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي؟

ج: الزمالك يلعب مع ساجرادا الأنجولى فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

س: ماذا فعل الزمالك وساجرادا في الجولة الأولى؟

ج: الزمالك تعادل فى الجولة الأولي أمام بيترو اتليتكو الأنجولى بهدفين لمثليهما باستاد القاهرة فيما خسر ساجرادا من الوداد المغربي بثلاثية نظيفة بالمغرب.

س: ماذا عن قائمة الزمالك لمباراة اليوم؟

ج: اختار الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة تضم 26 لاعبا لتلك المواجهة وهم محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق - حسام عبد المجيد - إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف - سيف جعفر.

س: من هو حكم مباراة الزمالك وساجرادا اليوم؟

ج:يُدير مباراة اليوم بيرنارد كاميل من دولة سيشل