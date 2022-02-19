شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى بالسلوم لـ"الخليج 365": نسعى للفوز على الأهلى بالكأس والمفاجآت واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف رضوان، ممثل نادي المصري بالسلوم أحد أندية الدرجة الثانية فى قرعة بطولة كأس مصر، عن أنه كان يتوقع مواجهة الأهلى في البطولة وأنهم سوف يعملون على الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر مثلما فعل فريق بنى عبيد مع نظيرة الزمالك موسم 2009.

وأوضح شريف رضوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن لاعبى فريق المصرى بالسلوم لديهم الدافع في الظهور بشكل جيد أمام الأهلى والرغبة في تحقيق المفاجئة أمام بطل أفريقيا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس مصر التي أقيمت منذ قليل بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم مواجهة فريق المصرى بالسلوم مع الأهلى ضمن مباريات دور الـ32 من عمر المسابقة والتي سوف يتم ميعادها لاحقا حيث تقام المباريات فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

والمباريات هى، الأهلى مع المصرى بالسلوم، والزمالك مع الداخلية، وغزل المحلة مع ايسترن كومبانى، سيراميكا مع الاتحاد السكندري، الجونة مع بنها، وبيراميدز مع لافيينا، وفاركو مع كفر الشيخ ، مصر المقاصة مع بنى عبيد، وانبى مع ديروط، وفيوتشر مع منتخب السويس، والبنك الاهلى مع اسوان، وسموحة مع دمنهور ، والمقاولون مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع حلوان العام، والاسماعيلى مع بتروجت، والمصرى مع المنصورة.