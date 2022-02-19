شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ملعب 11 نوفمبر يستعد لاحتضان مواجهة الزمالك وساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك، صورا لملعب 11 نوفمبر الذى يستضيف مواجهة الزمالك مع ساجرادا في السادسة مساء اليوم، في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وعلق حساب الزمالك على "تويتر" على الصور التي نشرها قائلا: "ملعب 11 نوفمبر، أنجولا. أمامنا 90 دقيقة قوية".

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى مع بترو أتلتيكو الأنجولى بهدفين لمثلهما في القاهرة، فيما سقط ساجرادا بثلاثية نظيفة أمام الوداد في المغرب في نفس الجولة.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة، خلف بترو أتلتيكو صاحب نفس الرصيد، ويتربع الوداد على قائمة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة بدون نقاط.

ويعيد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك كافة اللاعبين الأساسيين في مباراة ساجرادا الأنجولى بعد إراحتهم في اللقاء الماضى أمام سموحة بالدورى والتي خسرها الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ومن المتوقع أن يعود محمد أبو جبل لحماية عرين الفارس الأبيض بدلا من محمد عواد، كما سيعود محمود حمدى الونش ليزامل محمد عبد الغنى في الخط الخلفى، بينما يحل أحمد أبو الفتوح في الجانب الأيسر بدلا من محمد عبد الشافى، ويشارك إمام عاشور وأحمد سيد زيزو في منطقة وسط الملعب بجانب أشرف بن شرقى وأوباما وشيكابالا وفى الهجوم سيف الجزيرى.