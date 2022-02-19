شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: لقاء ساجرادا عنق زجاجة للزمالك هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن مواجهة اليوم للفريق الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي ستكون غاية في الأهمية بالنسبة لمسيرة الفريق في الموسم بأكمله.

وأضاف أبو العلا خلال استضافته ببرنامج "بره الملعب " مع مها السنباطي على أون سبورت إف إم، أن الأسبوع الحالي يعتبر غاية في الأهمية للزمالك ولابد من تحقيق نتائج إيجابية في مباراتي دوري أبطال إفريقيا أمام ساجرادا ثم الوداد المغربي، والمواجهتين في الخارج، لأنه في حالة عدم تحقيق نتائج ايجابية ستكون الأمور اصعب ومعقده على الفريق في الفترة المقبلة وسيكون لذلك تأثير محليا أيضا.

وقال أبو العلا: ساجرادا واقعيا يعتبر أقل فرق المجموعة، وبالتأكيد بقية الفرق ومنهم الزمالك "طمعانين " في نقاط مبارياتهم مع هذا الفريق، والموضوع صعب بالنسبة للزمالك لأنه قادم من فقدان نقطتين أمام بتروأتليتكو بالتعادل 2-2، وكمان ساجرادا خسران في أول مبارياته امام الوداد 3-0 والمباراة على ملعبه وبالتأكيد عاوز يعوض، وتوقعاتي أن المباراة ستكون مفتوحة هجوميا .

وعن مستوى الفريق وجاهزيته للمباراة قال أبو العلا: الزمالك منذ عودته من التوقف الدولي لعب ماتشين اتعادل أفريقيا أمام بترواتليتكو وخسر من سموحه في الدوري، فواضح جدا تأثر الفريق نفسيا وذهنيا خاصة وأن الزمالك من أكثر الأندية التي كانت ممثلة في أمم إفريقيا بـ9 لاعبين (6في منتخب مصر و2 في تونس ولاعب في المغرب ) وكلنا شفنا كل اللاعبين بعد البطولة متأثرين فنيا وبدنيا ونفسيا بسبب الخسارة للقب، حتى محمد صلاح الكل شاف كانت حالته متأثرة جدا بعد عودته لليفربول، وكمان لاعيبة الزمالك كالعادة تحت ضغوط مستمرة لأن في عدد كبير مشغول بالتجديد الملف الأكثر أهمية في النادي حاليا، وكلهم لاعبين مهمين، هذا تحليل للوضع الحالي وليس تبريرا لأحد لأن اللاعبين يدركون جيدا صعوبة الوضع في حالة فقدان نقاط أخرى وأنه يجب عليهم تلاشي البداية السيئة في البطولة الإفريقية.