شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقرر تشكيل لجنة كرة برئاسة عمرو عبد الحق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي النصر في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة للكرة برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق رئيس النادي وعضوية المستشار أشرف لطفي نائب الرئيس و أعضاء المجلس أحمد الأحمر ومصطفى رسمي وشريف الدسوقي مدير النشاط الرياضي ومحمد عبد الفتاح كفته رئيس الجهاز الفني للفريق الأول ومحمد خلف المدرب العام ومدير إداري لجنة الكرة مصطفى النقيب.
وجاء هذا القرار من أجل إعادة تقييم فرق الناشئين والبراعم لكرة القدم من أجل الوصول للهدف الأساسي من قطاع الناشئين وهو تصدير المواهب للفريق الأول لكرة القدم كما هو معتاد دائما من قطاع الناشئين بنادي النصر طبقا لسياسة النادي المعمول بها منذ سنوات عديدة.
على صعيد متصل، أبدى ياسر رضوان المدير الفني لفريق النصر، رضاه عن الخروج بنقطة التعادل في المباراة التي جمعت النصر مع بلبيس علي ملعب الأخير
وكان النصر قد اقتنص نقطة التعادل من فريق بلبيس في المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما والتي أقيمت علي ملعب بلبيس ضمن الجولة الـ19 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .
جاءت الأهداف الأرابعة في الشوط الثاني وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق عبد العزيز الشاعر زيزو من تصويبة صاروخية في الدقيقة 10 وتعادل بلبيس عن طريق احمد الشامي في الدقيقة 13 واستطاع الشامي تسجيل الهدف الثاني لبلبيس في الدقيقة 28 وتمكن احمد كالوشا من اقتناص هدف التعادل للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ضربة رأس .
وقال ياسر رضوان، إنه كان يرغب في تحقيق الفوز ولكن التعادل في ظل صعوبة الأجواء وأرضية الملعب نتيجة مرضيه مشيدا بأداء اللاعبين الرجولي من الدقيقة الأولي لنهاية المباراة .
وأضاف رضوان، أنه لعب المباراة معتمدا علي الهجمات المرتدة والكرات الطولية في ظل وعورة أرضية الملعب وتمكن النصر من تسجيل الهدف الأول ولكن عدم التركيز ادي للتأخر بهدفين بأخطاء ساذجة ومع اجراء تغييرات موفقة وتحفيز اللاعبين نجحنا في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة .