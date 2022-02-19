شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقرر تشكيل لجنة كرة برئاسة عمرو عبد الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي النصر في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة للكرة برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق رئيس النادي وعضوية المستشار أشرف لطفي نائب الرئيس و أعضاء المجلس أحمد الأحمر ومصطفى رسمي وشريف الدسوقي مدير النشاط الرياضي ومحمد عبد الفتاح كفته رئيس الجهاز الفني للفريق الأول ومحمد خلف المدرب العام ومدير إداري لجنة الكرة مصطفى النقيب.

وجاء هذا القرار من أجل إعادة تقييم فرق الناشئين والبراعم لكرة القدم من أجل الوصول للهدف الأساسي من قطاع الناشئين وهو تصدير المواهب للفريق الأول لكرة القدم كما هو معتاد دائما من قطاع الناشئين بنادي النصر طبقا لسياسة النادي المعمول بها منذ سنوات عديدة.

على صعيد متصل، أبدى ياسر رضوان المدير الفني لفريق النصر، رضاه عن الخروج بنقطة التعادل في المباراة التي جمعت النصر مع بلبيس علي ملعب الأخير