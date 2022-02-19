شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينهى الزمالك أزمة الشرط الجزائى لأشرف بن شرقى قبل تجديد العقد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك جهودهم فى الساعات الماضية لإنهاء ملف الشرط الجزائى فى تعاقد المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق، حيث ينوى أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة عقد جلسة مع اللاعب وشقيقه فى المغرب على هامش تواجد الزمالك هناك لملاقاة الوداد المغربى بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى، ويحاول مسئولو الزمالك رفع قيمة الشرط الجزائى فى عقد أشرف بن شرقى.

وطلب بن شرقي وضع شرط جزائي يمنحه حق فسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار فى العقد الجديد علي أن يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد، كما طلب اللاعب المغربي وضع شرط بأحقيته في فسخ تعاقده من طرف واحد في حالة تأخر قسط واحد من مستحقاته، في المقابل فإن إدارة الزمالك الحالية تسعى للوصول لحلول وسط مع اللاعب خاصة فيما يخص الشرط الجزائى من خلال زيادة قيمته المادية عن مليون دولار فقط.

فى سياق أخر، حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج اليوم قبل مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساءً، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر تناول اللاعبين لوجبة الغذاء في الواحدة والنصف ظهرا، ويلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المحاضرة الفنية في الرابعة إلا ربع عصرا وسيعلن خلالها عن تشكيل الفريق لخوض اللقاء، قبل التحرك لملعب المباراة في الرابعة عصرا.