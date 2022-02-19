البطاوي: مباراة الاتحاد مهمة.. ونركز حاليًا على مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، إن مباراة فريقه أمام نظيره الاتحاد السكندري مهمة.

وأضاف البطاوي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت:"الاتحاد من الفرق المميزة ودائماً ما تكون مواجهته حافلة بالإثارة والندية، وهدفنا الفوز والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس مصر".

وأتم المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، تصريحاته بالتنويه إلى أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين حالياً، على مواجهات الدوري المقبلة والتي تبدأ بمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل ثم يبدأ بعد ذلك التفكير والتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا بنظيره الاتحاد ضمن لقاءات دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس المقبل.