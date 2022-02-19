"صلاح أساسياً".. تعرف على تشكيل ليفربول لمواجهة نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقع ليفربول في المركز الثاني في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 54 نقطة، بينما يحتل نورويتش سيتي المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول في مواجهة نورويتش في "بريميرليج".

ويبدأ ليفربول مواجهة نورويتش سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: لويس دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.