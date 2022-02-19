طبيب الأهلي يطير للنمسا لمتابعة جراحة عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يتوجه أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، إلى النمسا اليوم السبت للحاق بعمار حمدي لاعب الفريق والذي يستعد لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يخضع عمار حمدي إلى جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف كريستيان فينك، الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لـزميله بالفريق أكرم توفيق، غدا الأحد.

وانتهى عمار حمدي من الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة.

وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.