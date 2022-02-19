موسيماني: أين سيتم لعب دوري السوبر الأفريقي؟.. واحتاج أن يشرح لي أحد فكرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تعجبه من مشروع دوري السوبر الأفريقي الذي ينوي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إطلاقه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى شخص ما ليشرح له فكرته ونظامه.

وقال موسيماني في تصريحات عبر موقع "idiskitimes": "تسأل نفسك ما الذي سيحدث مع دوري السوبر الأفريقي، أنا مهتم جدًا وأود أن أعرف، أحتاج إلى شخص ما ليشرح لي دوري السوبر الأفريقي، ربما تعلمون وترسلوا لي شيئًا عن موضوع دوري السوبر الأفريقي".

وأضاف: "لأنني أعتقد أننا يجب أن نلعب هذا الشيء، لكني لا أعرف متى وكيف سنلعبه؟ لا أعرف الشكل.. إذا قلت لي، ضع دوري السوبر الأفريقي هذا العام أو هذا الموسم، أين تريد وضعه؟".

وأكمل: "مع كأس العرب الذي أقيم في شهر، ودوري أبطال أفريقيا الذي يقام في شهر، وكأس العالم 15 يوم والدوري، أين سيتم وضعه؟ لذا فالأمر ممتع".

وتابع: "أفهم أن هناك الكثير من الفوائد المالية، وأعتقد أنه من الجيد دائمًا رؤية الفرق الكبيرة تلعب ضد بعضها البعض، ولكن ما هو الشكل؟ ماذا سيحدث للمسافرين؟".

وواصل موسيماني: "هل ستواجه فرق جنوب إفريقيا أو الفرق في أفريقيا الجنوبية مشكلة في السفر لأن الفرق موجودة في شمال إفريقيا؟، يوجد هنا الرجاء والوداد والأهلي والزمالك والترجي هنا والصفاقسي هنا، ووفاق سطيف عاد الآن، ولديك شبيبة القبائل، معظم الفرق موجودة في شمال إفريقيا".

وأوضح: "أعني تلك الفرق الثمانية في تلك البلدان الثمانية يجب أن تكون مشاركة، وإذا كانت البطولة مكونة من 16 فريقًا، فإن نصف الفرق موجودة في شمال إفريقيا، وكيف سيسافرون الآن؟، فسيكون هناك على متن الطائرة".

وأكمل مدرب الأهلي: "نحن محظوظون في الأهلي لأننا نسافر بالطائرة الخاصة، في صنداونز أسافر مع الجميع، لذا فالأمر صعب، ولن يكون الأمر سهلاً عليهم أيضًا".

واختتم موسيماني: "لذلك أنا لا أعرف كيف سيحدث دوري السوبر الأفريقي".