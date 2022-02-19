الزمالك يُعلن تواصل وزير الرياضة مع مرتضى منصور للاطمئنان على بعثة فريقه بأنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، تواصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع رئيس مجلس إدارته، مرتضى منصور؛ للاطمئنان على بعثة فريق الزمالك المتواجدة بأنجولا لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولى، عند السادسة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

واطمأن الوزير، بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك اليوم، على إقامة الفريق وأماكن التدريبات المخصصة له، وكافة التجهيزات المتعلقة بالمباراة المرتقبة المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

وأعرب وزير الرياضة، بحسب البيان ذاته، عن تمنياته للاعبى الزمالك بالتوفيق في بطولة دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على لقبها، مؤكداً دعمه لجميع الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات والإنجازات للرياضة المصرية.