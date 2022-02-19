خاص.. أول رد فعل من نادي الداخلية عن مواجهة الزمالك في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد عثمان دسوقي رئيس نادي الداخلية والمشرف العام على الكرة، أنه راضون عن قرعة دور الـ32 في بطولة كأس مصر، مشيراً إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده للتأهل للدور المقبل.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من كأس مصر عن مواجهة الزمالك لفريق الداخلية.

وقال دسوقي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد لله جدول مباريات الدرجة الثانية سيكون مناسبا لخوض مباراة كأس مصر أمام الزمالك بشكل مريح، حيث نلعب كل أسبوع مباراة".

وأضاف: "أتمنى فقط أن يوم مباراة الزمالك يكون مناسب لنا كما سيكون مناسب للزمالك، الزمالك يلعب أفريقيا ونحن أيضا نخوض مباريات هامة ومصيرية بالدوري، حيث ننافس على الصعود".

وأكمل: "لابد أن يضع اتحاد الكرة هذا الامر في عين الاعتبار ونتمنى ذلك، نحن متصدرين مجموعة القاهرة التي تضم وادي دجلة وبتروجت والترسانة وأندية كبيرة، الفارق بيننا وبين الثاني بتروجت 8 نقاط، ولدينا مباريات هامة جدا في الدوري الفترة المقبلة".

وواصل: "مواجهة الزمالك ستكون فرصة جيدة وقوية لنا نواجه فريق محترم ونتمنى أن نظهر بشكل قوي أمام الفريق الأبيض".

واختتم: "راضون عن القرعة وسوف نبذل قصارى جهدنا في مواجهة الزمالك، نريد أن نصل لأبعد نقطة في كأس مصر".