عامر حسين يتحدث عن.. مصير النسخة الماضية من الكأس.. الحضور الجماهيري.. وطلب نفذوه لكيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، إن هناك جلسة ستجمعهم بالشركة الراعية يوم غد الأحد؛ لحسم مصير النسخة الماضية من بطولة الكأس.

وأضاف حسين، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت عقب مراسم قرعة دور الـ 32 من النسخة المقبلة:"أغلب الأندية ستُشارك باللاعبين الدوليين؛ لأن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب يريد أن تخوض الأندية غير المشاركة في البطولات الأفريقية مباريات حتى يوم 17 مارس قبل الدخول في معسكر يوم 20 من الشهر ذاته".

ويستعد المنتخب الوطني لاستضافة نظيره السنغالي في ذهاب جولة التأهل لكأس العالم 2022، يوم الجمعة الموافق 25 مارس قبل أن يحل ضيفًا عليه يوم 29 من الشهر ذاته.

وتابع رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة:"الدولة والجهات المعنية تدعم المنتخب وتوفر كل شيء له، طلب كيروش خوض الأندية غير المشاركة في البطولات الأفريقية مباريات فوضعنا مباريات الكأس ولكنه طلب مباريات أقوى فقدمنا الجولة 13 لتُقام 6 مباريات منها يومي 16 و 17 مارس ليكون جميع اللاعبين سواء بالأندية التي تُشارك بأفريقيا أوالأخرى بـ(الفورمة الكروية) ذاتها".

وأتم حسين تصريحاته بالتطرق إلى الحضور الجماهيري في مباريات الكأس، بقوله:"سيكون بالنظام نفسه الذي يتم في مباريات الدوري، لذا جعلنا أندية دوري الممتاز تستضيف المباريات الأولى على ملعبها كونها قد حصلت على موافقة من قبل".