الأهلي مع مصر للسلوم والزمالك في مواجهة الداخلية.. تعرف على نتائج قرعة دور الـ 32 بكأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي أجريت اليوم السبت، عن مواجهات قوية.

ومن المقرر أن تقام المباريات في الفترة من 11 حتى 15 مارس المقبل.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر:

الأهلى مع مصر للسلوم

غزل المحلة مع ايسترن كومبانى

سيراميكا مع الاتحاد السكندري

الزمالك مع الداخلية

الجونة مع بنها

بيراميدز مع لافيينا

فاركو مع كفر الشيخ

مصر المقاصة مع بنى عبيد

انبى مع ديروط

فيوتشر مع منتخب السويس

البنك الأهلى مع اسوان

سموحة مع دمنهور

المقاولون مع المصرية للاتصالات

طلائع الجيش مع حلوان العام

الاسماعيلى مع بتروجت

المصرى مع المنصورة