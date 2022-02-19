شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى بالسلوم عن مواجهة الأهلى بالكأس: كن حذرا.. فالضباع لا تعرف المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الحساب الرسمي لنادى المصرى بالسلوم، على المواجهة التي ستجمعه مع النادى الأهلى في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي للمصري بالسلوم على موقع "تويتر"، صورة لكأس مصر يقف عليها النسر ومن خلفه ضبع، معلقا عليها: "كن حذرا.. فالضباع دائــماً لا تعرف المستحيل".

وأعلن عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى وسموحة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، على أن تقام باقى المباريات فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

وأسفرت قرعة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر التى أقيمت اليوم باتحاد الكرة، عن مواجهات قوية، وتقام المباريات فى الفترة من 11 حتى 14مارس المقبل.

والمباريات هى، الأهلى مع المصرى بالسلوم، والزمالك مع الداخلية، وغزل المحلة مع ايسترن كومبانى، سيراميكا مع الاتحاد السكندري، الجونة مع بنها، وبيراميدز مع لافيينا، وفاركو مع كفر الشيخ ، مصر المقاصة مع بنى عبيد، وانبى مع ديروط، وفيوتشر مع منتخب السويس، والبنك الاهلى مع اسوان، وسموحة مع دمنهور ، والمقاولون مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع حلوان العام، والاسماعيلى مع بتروجت، والمصرى مع المنصورة.