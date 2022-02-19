شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مازيمبى: نفتقد 3 لاعبين والجماهير ستضفى إثارة على مباراتنا مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي عن جاهزية فريقه لخوض مباراة الغد أمام المصري بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد دوما أن الحضور الجماهيري سيُضفي إثارة كبيرة على أجواء المباراة ، مؤكدًا أن فريقه يمتلك من الخبرات ما يؤهله للعب تحت أي ظروف ، مشيرًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية خاصة في ظل حرص كلا الفريقين على تحقيق الفوز.

وأشار دوما أنه سيخوض المباراة منقوصًا من ثلاثة لاعبين وهم كاباسو تشونجو وكيفين منيدكو وكريست كينسنجالا ورغم ذلك فإن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد لتقديم عرض قوي يليق بفريق مازيمبي صاحب الخبرات الأفريقية الكبيرة وكذلك بالكرة الكونغولية صاحبة التاريخ الكبير على المستوى القاري.

فيما أشار كريستيان كوامي لاعب خط وسط الفريق إلى جاهزيته هو وزملائه اللاعبين لخوض المباراة ، مؤكدًا ادراك الجميع داخل فريق مازيمبي لقوة فريق المصري وهو ما سيُضفي صعوبة كبيرة على اللقاء المرتقب.