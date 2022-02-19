شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطلب نقل مباريات الفريق بالدورى لبرج العرب بدلا من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولي نادى الاتحاد السكندرى خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة والجهات المعنية للمطالبة بنقل مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس مصر إلى ستاد برج العرب بدلا من ستاد الإسكندرية.

وجاء طلب الاتحاد السكندرى بنقل مباريات الفريق إلى ستاد برج العرب بناء على طلب الجهاز الفني و اللاعبين بسبب سوء أرضية ستاد الإسكندرية وتعرضها للتلف نتيجه للنوات الشديده و كثره خوض المباريات عليه.

ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لخوض مباراة إنبى ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الخامسة مساءا.

وأوقعت قرعة كأس مصر مواجهة الاتحاد السكندرى أمام سيراميكا فى الدور الـ32 من عمر البطولة حيث سوف يقوم قرعة لدور السادس عشر.