شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن إصابة محمد عمار بالرباط الصليبى والجراحة 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بشكل نهائي إصابة محمد عمار قلب دفاع الإسماعيلي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة وفي الغضروف الخارجي وجزغ في الرباط الداخلي، وذلك بعد ظهور نتيجة الأشعة.

ومن المقرر أن يفتقد الفريق لخدمات المدافع الشاب المميز لمدة ستة أشهر مقبلة وبذلك ينتهى موسمه مع الفريق.

ويخضع عمار لجراحة عاجلة يوم 27 فبراير الجاري يعقبها خوض برنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبيل العودة للتدريبات بشكل تدريجي.

وكان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مشاركته مع فريقه ضد بيراميدز التي أقيمت مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المحلي.