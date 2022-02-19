شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منة سليم حكم التايكوندو: هوايتى القراءة ونجمى المفضل ظافر عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى منة سلين حكم التايكوندو .



ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟ القراءة و الرسم.ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الأرز و البسلة و بيتزا و فى الحلويات تشيز كيك.

من نجمك المفضل؟

ظافر عابدين و يوسف الشريف.

من مطربك المفضل؟

هاني شاكر .. عبدالحليم حافظ.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

أه.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

مني زكي.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

سيمي فورمال.