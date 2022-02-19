شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف مصير محمود متولى من المشاركة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود متولي مدافع الأهلي من العودة لمباريات فريقه الفترة المقبلة بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التى أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق عدة أسابيع.

وقال الجهاز الطبي بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة أن محمود متولي سيكون قادر على المشاركة في تدريبات الفريق المقبلة وإن كان ذلك سيتم بشكل تدريجي بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من إصابة التمزق في العضلة الأمامية.

وأشار إلى أن التقارير الطبية لمتولي وبرنامجه التأهيلي الذي خضع له في أكاديمية سبيتار بالدوحة جاءت مميزة للغاية واللاعب تعافى نهائيا، وبات في حالة بدنية جيدة للغاية.

وإجمالا شارك محمود متولى فى 18 مباراة فقط مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 967 دقيقة لعب ، لم يسجل أو يصنع وتلقى إنذارين، وتوج مع المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز والسوبر المصرى.

ومنذ قدوم محمود متولي لصفوف الأهلي في صيف 2019، تعرض اللاعب للإصابة أكثر من مرة حيث كانت البداية بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر أمام الزمالك والتي أقيمت في سبتمبر 2019.

ثم تلقى متولى طعنة قوية حينما سقط مصاباً بالرباط الصليبى في مباراة أسوان بالدوري في أغسطس 2020 ليغيب مدافع الأهلى عن الملاعب شهور عديدة ولكن المثير للدهشة أنه مع تعافى اللاعب من الإصابة في يونيو 2021 تعرض للإصابة في أول مباراة ودية يشارك فيها وكانت أمام مصر للتأمين حيث عانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية .

وعقب تعافيه من شد الخلفية تعرض محمود متولى للإصابة بالتهاب في أوتار الركبة ليغيب عن الاهلى فترة جديدة قبل أن يتعافى وينتظم في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للسوبر الافريقى قبل أن يتعرض مجدداً للإصابة في ودية طلائع الجيش .

ويبدأ الأهلي عصر اليوم ،السبت، الاستعداد لمباراة المقاصة الثلاثاء المقبل في الدوري بعد التعادل السلبي مع الهلال السوداني أمس بدوري ابطال أفريقيا.