شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد هوية الـ3 فرق المصرية المشاركة فى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الاتحاد الافريقي كاف، عن هوية الفرق المصرية المنتظر مشاركتها في بطولة دوري السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تنطلق بطولة دورى السوبر الأفريقى كبطولة مستحدثة تضم 20 فريقًا من كبار الفرق الأفريقية فى شهر سبتمبر لعام 2023 بحسب ما أكده باتريس موتسيبى رئيس الكاف.

وأكد المصدر، أن هناك 3 فرق مصرية تأكد مشاركتها في البطولة وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز، كاشفاً أن عدد الفرق المصرية في البطولة مرشح للزيادة خاصة وأن مصر تملك العديد من الفرق القوية ليس في مصر فقط ولكن على مستوى القارة السمراء.

من جانبه قال إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لمناقشة إقامة البطولة: "إنه ليس انفصالًا، إنه دورى أفريقى ممتاز مدمج فى مؤسسة أفريقيا..ندعم مشروع السوبرليج الأفريقي، ومن واجب الفيفا المساهمة فى إقامته لأنها فكرة مثيرة".

وأكد رئيس فيفا، أن "السوبرليج الأفريقى مختلف عن المقترح الأوروبى لأنها بطولة تحت غطاء الاتحاد الافريقى على عكس الأوروبى الذى تريد أندية تنظيمه"، وسيتعين على الفرق التى ستشارك أن تكون لديها مدارس وفرق للأعمار السنية المختلفة لصغار اللاعبين، إضافة لفريق نسائي.