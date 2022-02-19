شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب يجتمع بمسئولى اتحاد الكرة لتحديد مواعيد مباريات الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بمقر اتحاد الكرة اليوم وعقد اجتماعا مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، من أجل مناقشة المواعيد المقترحة لمباريات كأس مصر والدورى خلال الفترة المقبلة.

وأسفرت قرعة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر التى أقيمت اليوم باتحاد الكرة، عن مواجهات قوية، وتقام المباريات فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

والمباريات هى، الأهلى مع المصرى بالسلوم، والزمالك مع الداخلية، وغزل المحلة مع ايسترن كومبانى، سيراميكا مع الاتحاد السكندري، الجونة مع بنها، وبيراميدز مع لافيينا، وفاركو مع كفر الشيخ ، مصر المقاصة مع بنى عبيد، وانبى مع ديروط، وفيوتشر مع منتخب السويس، والبنك الاهلى مع اسوان، وسموحة مع دمنهور ، والمقاولون مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع حلوان العام، والاسماعيلى مع بتروجت، والمصرى مع المنصورة.

من ناحية أخرى، أصدرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بيانا أعلنت فيه تقديم مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى بناء على طلب كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى استعدادا للسنغال فى تصفيات كأس العالم.

وجاء البيان كالتالى: حرصا من رابطة الأندية المحترفة على المصلحة العامة وفي إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمساندة المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم قطر 2022.

وبناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بتقديم مباريات الجولة 14 للأندية غير المشاركة في بطولات أفريقيا لإعطاء الفرصة لاختيار أفضل قائمة للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل لقاء منتخب السنغال.