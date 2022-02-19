الدوري الإنجليزي . تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره ليدز يونايتد بملعب إيلاند رود، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ويمتلك فريق مانشستر يونايتد 43 يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 23 لفريق ليدز صحاب المركز الـ14.

تقام مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 20 فبراير/ شباط الحالي، على ملعب "إيلاند رود".

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تُبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 63 نقطة

ليفربول - 54 نقطة

تشيلسي - 47 نقطة

مانشستر يونايتد - 43 نقطة

وست هام يونايتد - 41 نقطة

أرسنال - 39 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 16 هدفاً

ديوجو جوتا - ليفربول - 12 هدفاً

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف