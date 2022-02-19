كلوب يتغنى بصلاح قبيل مواجهة هامة لليفربول في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

أشاد المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه لعب دورا كبيرا في ما حققه الفريق لحد الساعة.



وسجل صلاح هدفا في شباك إنتر ميلان الأربعاء الماضي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليساهم في فوز ليفربول 2-0، كما يتصدر النجم المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا.

وقال كلوب عن صلاح في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة نوريتش سيتي الهامة، المقررة مساء اليوم السبت، لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "فريقنا الحالي هو أحد أفضل فرق ليفربول عبر التاريخ، هذا واضح، ولصلاح دور في ذلك".

وواصل: "الأرقام تتحدث عن نفسها، وصول صلاح لـ150 هدفا في الدوري الإنجليزي سيكون أمرا مجنونا حقا، منذ وقت ليس ببعيد تحدثنا عن الهدف رقم 100".

وتابع: "من الواضح أنه رقم هائل، وآمل أن يتمكن من الوصول إليه في مباراة نوريتش".

أما عن تأثير صلاح على غرفة خلع الملابس، فقال المدرب الألماني: "نشعر بالسعادة عندما تمتلئ غرفة خلع الملابس.. وجود صلاح خبر جيد لأنه كان بعيدا عنا مثل ساديو ماني ونابي كيتا (لمشاركتهم في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخبات بلدانهم)".

وأتم: "الشيء الأكثر أهمية هو أن كل شخص في غرفة الملابس لائق ويستعد لخوض المباراة التالية بأفضل صورة ممكنة".

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بفارق تسع نقاط عن صاحب الصدارة مانشستر سيتي، علما بأن "الريدز" يملك في جعبته مباراة مؤجلة.