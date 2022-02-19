شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حجز تذاكر مباراة المصري ومازيمبي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
كان مجلس إدارة النادي المصري قد أعلن عن تحديد سعر تذكرة المباراة، بواقع 50 جنيهًا للدرجة الموحدة و400 جنيهًا للمقصورة الرئيسية، علمًا بأن إدارة النادي المصري قد حصلت على موافقة الجهات المعنية بحضور 5000 مشجع، وذلك وفقًا لشروط الحجز بمنظومة تذكرتي، والتي تتطلب استخراج بطاقة المشجع والحجز المسبق للحصول على التذكرة.
وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بموافقة الجهات المعنية على حضور خمسة آلاف مشجع لمباراة الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر والتي تجمع بين المصري وضيفه مازيمبيالكونغولي، وأكد اتحاد الكرة في خطابة على أن يكون حجز تذاكر المباراة من خلال منظومة تذكرتي وذلك بعد استيفاء كافة اجراءات التسجيل واستخراج بطاقة المشجع والحصول على تذكرة المباراة، علمًا بأن الجهات المعنية تمنع تمامًا دخول المباريات لغير المشجعين الحاصلين على بطاقة المشجع وتذكرة المباراة وفقًا لمنظومة تذكرتي.