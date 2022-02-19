شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريين لنصف نهائى بطولة واشنطن "أون فاير" للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعى المصري، محمد الشوربجي، يوسف سليمان، نور الشربيني، ونور الطيب إلى الدور نصف النهائى ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 21 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وجاءت نتائج مباريات المصريين فى دور ال 16 كالتالي:

فوز محمد الشوربجى على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-7.

فوز يوسف سليمان على منافسه الميكسيكى سيزار سالازار بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-3.

فوز نور الشربينى على منافستها البلجيكية نيلى جليس بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-1, 11-6.

فوز نور الطيب على الماليزية سيفاسنجارى بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 8-11, 11-6, 11-9, 11-4.