شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضات التجديد لأبو جبل بعد إغراءات النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولي نادي الزمالك، بتجديد عقد محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق، والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد المحادثات التي دارت بينه وبين مسئولي القلعة البيضاء على مدار الأيام الماضية.

وشهدت الساعات الأخيرة، فتح مسئولي الزمالك، ملف تجديد عقد محمد أبو جبل، وأبدى حارس العرين الأبيض، مرونة كبيرة في توقيع عقد جديد، وتمسكه بالاستمرار في ميت عقبة، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، جلسات مكثفة بين الحارس ومسئولي ناديه لحسم الملف بشكل رسمي وتوقيع العقود.

ويسعى نادي الزمالك لسرعة حسم ملف تجديد محمد أبو جبل بعد دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع اللاعب لضمه مجانا وفقا لتقارير صحفية سعودية صادرة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تألق أبو جبل الملف للنظر مع المنتخب الوطنى في كأس أمم أفريقيا الأخيرة ومساهمته في تأهل الفراعنة للمباراة النهائية قبل خسارة اللقب أمام السنغال بركلات الترجيح.

ويتواجد أبو جبل حاليا في أنجولا برفقة بعثة الزمالك، استعدادا لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولى في تمام الساعة السادسة مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.