شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحسم الجدل بشأن عودة بادجى وبواليا لصفوف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفني للنادى الأهلي بيقادة بيتسو موسيماني فكرة عودة السنغالي آليو بادجي المُعار لنادي أميان الفرنسي أو الكونغولي والتر بواليا المُعار لنادي السيليلة القطري.

ورغم أن بادجي يقدم عروض جيدة مع ناديه الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي وبات أحد أبرز لاعبيه إلا أن موسمياني مازال رافضاً فكرة إعادة اللاعب السغالي ونفس الأمر يتعلق بعود بواليا الذي رحل في يناير الماضي للدوري القطري.

ويقدم بادجي مستويات مميزة فى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، وأصبح رابع هدافي المسابقة بتسجيله 10 أهداف فى 16 مباراة احتل بها المركز الرابع فى جدول ترتيب الهدافين، ويمتلك بادجي أفضل نسبة تسجيل بين مهاجمي دوري الدرجة الثانية بمعدل هدف كل 102 دقيقة، متفوقًا على ثلاثي المركز الأول فى ترتيب الهدافين أصحاب الـ13 هدفاً والذين يمتلكون معدل تسجيل كالتالي..

وبدأ بادجي مشواره مع أميان بشكل متواضع حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في أول 8 مباريات وبعدها توهج بتسجيله 9 أهداف في آخر 8 مباريات وأخرها هدفين في المباراة الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي والتي أقيمت أمام نيور.