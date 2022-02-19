شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة الأسبوع فى الإسماعيلى بجميع الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الأسبوع الجاري داخل النادي الإسماعيلي، العديد من المباريات الهامة في جميع الألعاب علي رأسهم مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الجونة ضمن منافسات الدوري العام والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل علي ملعب الإسماعيلية.

وإستعرض ” الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي “ جميع لقاءات الفرق المختلفة وذلك علي النحو التالي ..

– السبت 19 فبراير ..

* الفريق الأول ضد القناة وديًا

* فريق 2001 ضد المقاولون العرب بالقاهرة

* فريق 2007 ضد الاتحاد بالإسكندرية

* فريق اليد ضد أسيوط بالإسماعيلية

– الأحد 20 فبراير ..

* فريق 2005 ضد فاركو بالإسماعيلية

– الإثنين 21 فبراير ..

* فريق 2003 ضد فيوتشر بالإسماعيلية

* فريق 2008 ضد المقاولون العرب بالقاهرة

– الثلاثاء 22 فبراير ..

* فريق 2001 ضد فيوتشر بالإسماعيلية

* فريق اليد ضد ميت عقبة بالإسماعيلية

– الأربعاء 23 فبراير ..

* الفريق الأول ضد الجونة بالإسماعيلية

* فريق 2005 ضد الاتحاد بالإسكندرية

– الخميس 24 فبراير ..

* فريق 2003 ضد فاركو بالإسماعيلية

– الجمعة 25 فبراير ..

* فريق 2006 ضد فيوتشر بالإسماعيلية