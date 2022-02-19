ما هو موعد مباراة المصري ومازيمبي في الكونفدرالية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل المصري البورسعيدي مسيرته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ساعيا لاعتلاء منصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.



ويخوض المصري مباراة صعبة ومرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي، مساء الأحد 20 فبراير/ شباط على استاد الجيش في مدينة السويس.

موعد مباراة المصري ومازيمبي في الكونفدرالية هو السادسة مساء السبت بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الثالثة في الكونفدرالية الأفريقية، مع القطن الكاميرون وأوثو ديو الكونغولي.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس على عملية نقل منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2021-2022.

كانت الجولة الأولى انتهت بفوز مازيمبي على أوثو ديو 1-0، بينما تعادل المصري سلبيا مع القطن على ملعب الأخير.

جدول ترتيب مجموعة المصري في كأس الكونفدرالية

مازيمبي - 3 نقاط

المصري - نقطة واحدة

القطن - نقطة واحدة

أوثو ديو - بدون رصيد