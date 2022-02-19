الليلة.. صلاح على موعد مع كتابة صفحة جديدة في تاريخ ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يبحث نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه نوريتش سيتي، مساء اليوم السبت.



ويستضيف ليفربول، نادي نوريتش، ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولو نجح صلاح في تسجيل هدف واحد في مباراة اليوم، سيرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 150 هدفا في كل المسابقات.

هدف صلاح المنتظر أمام نوريتش، سيمكن النجم المصري من تسجيل 25 هدفا أو أكثر للموسم الخامس تواليا.

ويقضي صلاح، موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم إليه في العام 2017 قادما من روما.

وفي 232 مباراة مع ليفربول، سجل صلاح 149 هدفا، وصنع 52 هدفا آخر لزملائه.

وتوج الفرعون المصري بأربعة ألقاب مع الفريق الأحمر، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.