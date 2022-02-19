تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء السبت 19 فبراير/ شباط 2022، العديد من المباريات المرتقبة، أبرزها في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.



يلعب الوداد المغربي مع مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبدأ المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، وتذاع على قنوات بي إن سبورتس.

يلعب المريخ مع ضيفه ماميلودي صن داونز وتنطلق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، وتُذاع على قنوات بي إن سبورتس.

يستقبل ساجردا إسبيرانسا الأنجولي نظيره الزمالك المصري، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بالمجموعة الرابعة.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

تنطلق مباراة شباب بلوزداد الجزائري مع الترجي التونسي في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي، وتُذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

يستضيف شباب الأهلي نظيره العروبة في الجولة الـ16 من منافسات دوري المحترفين الإماراتي "دوري أدنوك".

تنطلق المباراة في تمام 4.30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5.30 بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

في الجولة ذاتها تقام مباراة قمة بين النصر والجزيرة، وتنطلق في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتذاع على قنوات أبوظبي الرياضية.

يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره تشيلسي، المنتشي بالتتويج مؤخرا بلقب كأس العالم للأندية، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة المرتقبة في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

في الجولة ذاتها يلتقي ليفربول مع ضيفه نوريتش سيتي، وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل مباراة ليفربول ونوريتش سيتي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "الاتحاد".

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُبث المباراة على قناة beIN Sports1 HD Premium.

يستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتنقلها قناة "beIN Sports HD 1".

يحل ميلان ضيفا ثقيلا على فريق ساليرنيتانا في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على "يوتيوب".

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على نانت في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي "ليج 1".

وتنطلق المباراة في تمام 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتنقلها قناة "beIN Sports HD 2".